ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء: حالة واحدة يحق للمرأة سؤال زوجها عن راتبه الشهري ..فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:54 ص
الإفتاء: حالة واحدة
الإفتاء: حالة واحدة يحق للمرأة سؤال زوجها عن راتبه الشهري
القسم الديني
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة ليس من حقها الشرعي أن تسأل زوجها عن قيمة ما يتقاضاه من راتبه الشهري، لافتًا إلى أن الواجب على الزوج أن يطمئنها فقط بأن دخله يكفي لميزانية المنزل التي يعرفها كل منهم.

وأضاف الدكتور محمد عبدالسميع في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال «زوجي ينهرني عندما أسأله عن راتبه مما يجعلني مهمومة بسبب إنفاقه ببزخ على متطلباته الشخصية والقليل على ميزانية المنزل..فماذا أفعل؟» أن الأسباب تتعدد عند الأزواج لإخفاء قدر رواتبهم ودخلهم عن زوجاتهم.

وأوضح الدكتور محمد عبدالسميع أن أشهر هذه الأسباب: خشيتهم من كثرة طلبات الزوجة لو عرفت بوجود مال بيد زوجها أكثر من النفقة الواجبة، و الادخار، حيث يرون أنهم أقدر على ذلك من النساء ، والنفقة على والده أو والدته أو أحد من أهل بيته ، حيث يرى بعض الرجال أنه لو علمت الزوجة بذلك فقد تحول دون إعطاء تلك النفقة أو أنها تقلل منها .

وتابع الدكتور محمد عبدالسميع "بعضهم يرى أنه من المحرج لأهله علمُ زوجة ابنهم أنه ينفق عليهم، رغبة الزوج بالتصدق الشهري في سبيل الله كمن يُستقطع من راتبه في وجوه الخير فيخشى أن تحول الزوجة دون ذلك أو أنها تقلل منها".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم الدين في معاملة الزوج والزوجة بعد الطلاق

أمين الفتوى يوضح مدة عدة المطلقة

ماذا قالت دار الإفتاء عن فتوى عدم وجوب نفقة الزوج لعلاج زوجته ؟ ..فيديو

حكم إعطاء الزكاة لوالد ووالدة الزوجة

فتوى عدم أحقية الزوجة في معرفة راتب زوجها تثير جدلا.. والعلماء: يحق لها ولا مانع شرعا

فتوى عدم أحقية الزوجة في معرفة راتب زوجها تثير جدلا.. والعلماء: ليس سرا حربيا والزواج مشاركة.. والشرع لا يمنع إخبارها بالمدخرات المالية

ترشيحاتنا

أحمد مراد: ضبط مليون كتاب مضروب قبل تصديره خارج مصر ..فيديو

رد ناري من حزب مصر الحديثة على بيان تيار الكرامة

ملكة انجلترا إيه أنت أكبر من كده يا فنان..محمد إمام يشعل السوشيال ميديا لهذا السبب

لإصابتها بنوبة قلبية مفاجئة.. العثور على ممثلة أفلام إباحية ميتة في منزلها

اسم جديد أم حسابات أخرى.. سر تأخر الإعلان رسميا عن اسم مدرب منتخب مصر

تعالج الروماتيزم.. 13 فائدة لتناول لحم الخيل.. لن تتوقعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة من fendi.. شذى حسون تستعرض أناقتها فى دبى ..صور

أنيق وبكتف واحد.. بشرى بفستان على الموضة فى الجونة

طارق صبرى فى زيارة للمعهد القومي للأورام ..صور