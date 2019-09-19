آثار المنيا قبلة السائحين.. وفد نقابة الصحفيين يزور تونا الجبل ووفد إنجليزي يستمتع بآثارها

تزخر محافظة المنيا بالعديد من المناطق الأثرية التى تجمع بين كل العصور بداية من العصر الفرعوني ثم اليونانى والرومانى و المسيحى والاسلامى وتعد المنيا ثالث محافظة اثرية بعد محافظتى الجيزة والأقصر لما تمتلكه من مناطق أثرية وكنوز قيمة.



استقبلت عروس الصعيد وفدا من نقابة الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة لتفقد المعالم الأثرية والسياحية بها وزيارة عدد من المشروعات القومية ، في إطار الرحلات الترفيهية والثقافية والترويحية لتنشيط السياحة داخل محافظات مصر والتي تنظمها لجنة النشاط بنقابة الصحفيين للمحافظات للتعريف بمعالم مصر التاريخية والأثرية.



كما استقبلت محافظة المنيا، وفدًا سياحيًا انجليزيًا، وذلك لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة من أجل التعرف على الحضارة المصرية القديمة والاستمتاع بها.



وأكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على دور وسائل الإعلام كوسيلة وأداة فاعلة في بناء الدولة ودعم خطط التنمية في كافة القطاعات ، لافتا الى دوره في دعم قيم الإنتاج والتسامح واحترام الآخر، ونبذ الكره والطائفية والعنصرية، مما يعكس المسؤولية الكبيرة الملقاة على جميع العاملين في الحقل الإعلامي .



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد من نقابة الصحفيين بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا .



رحب المحافظ بالوفد، مؤكدًا دور الصحافة في طرح ومناقشة كافة القضايا التي تهم حياة المواطنين ونقل صورة حقيقية عن واقع المجتمع ، مطالبًا بنقل صورة إيجابية عن محافظة المنيا وتسليط الضوء على الانجازات والمشروعات القومية المتحققة على ارض الواقع والتي تهدف الى تحقيق تنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي و دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.



عبر الوفد عن سعادتهم لما لمسوه في محافظة المنيا من حسن الاستقبال وكرم الضيافة ، مبدين اعجابهم بكورنيش النيل بما يحويه من مسطحات خضراء بأرض عروس الصعيد بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة بالمناطق التي زارها الوفد خلال فترة اقامتهم بالمحافظة .



واشاد الوفد بجهود المحافظة والتي ظهرت واضحة في أعمال النظافة والتجميل والتي انعكست في منطقة الكورنيش وشوارع المدينة ، مؤكدين حرصهم على نقل صورة ايجابية عن المحافظة والتي تنفرد بالعديد من المميزات والمعالم السياحية .



قالت منال خيري مدير إدارة الإعلام والتواصل بالمحافظة إن برنامج الوفد شمل زيارة منطقة أثار تونا الجبل، الاستراحة الخاصة بعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، متحف ملوي ، بالإضافة الى رحلة عن طريق مشروع البواخر لزيارة منطقة بنى حسن الشروق بابوقرقاص، وتفقد المرحلة الاولي لتطوير كورنيش النيل ومشروع شارع مصر وزيارة مكتبة مصر العامة ، كما قدمت فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة المنيا عدد من الفقرات على كورنيش النيل ترحيبا بالوفد .



وأضافت أن وفد نقابة الصحفيين سيتابع اليوم خلال جولته داخل محافظة المنيا العمل بمحور كوبري سمالوط على النيل احد اهم المشروعات القومية بالمحافظة ويختتم زيارته للمحافظة بتفقد منطقة اثار البهنسا بمركز بني مزار.



كما استقبلت محافظة المنيا، وفدًا سياحيًا انجليزيًا، وذلك لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة من أجل التعرف على الحضارة المصرية القديمة والاستمتاع بها.



أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على أهمية القطاع السياحي في مصر، مُشيرًا إلى السعي الدائم لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة من خلال العمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها المحافظة.



ووجه المحافظ مدير إدارة السياحة بالمحافظة بتيسير وحل كافة المعوقات أمام الزائرين والعمل على راحتهم وتوفير المناخ السياحي الجاذب.



وقال الدكتور ثروت الازهرى مدير إدارة السياحة، إن برنامج الوفد شمل زيارة المناطق الاثرية بـ( تونا الجبل، تل العمارنة، بني حسن ) بالإضافة إلى تنظيم جولة حرة على كورنيش النيل.



وأضاف أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين وهي تقع علي بعد 8 كم شمال غرب مركز ملوي وكذلك منطقة آثار البهنسا ، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار وهى مدينة أثرية قديمة ،عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإس

