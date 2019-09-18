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حوادث

القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمنيا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:25 م
المتهم
المتهم
ايمن رياض
ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالمنيا حيث ارتكب 7 وقائع سرقة بدائرة قسم المنيا الجديدة .

تلقى اللواء محمود خليل مدير امن المنيا اخطارا من اللواء مجدى سالم مدير البحث الجنائى بالمديريه بضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن بدائرة قسم المنيا الجديدة .

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المدعو م .م.م 30 سنة وبمواجهته اعترف بارتكاب 7 وقائع سرقة من داخل المساكن دائرة القسم وأرشد عن المسروقات وهى 2 شاشة تليفزيون و9 اسطوانات بوتاجاز و3 ريسفيرا و2 مروحة ومولد كهرباء تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

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