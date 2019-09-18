القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالمنيا حيث ارتكب 7 وقائع سرقة بدائرة قسم المنيا الجديدة .



تلقى اللواء محمود خليل مدير امن المنيا اخطارا من اللواء مجدى سالم مدير البحث الجنائى بالمديريه بضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن بدائرة قسم المنيا الجديدة .



وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المدعو م .م.م 30 سنة وبمواجهته اعترف بارتكاب 7 وقائع سرقة من داخل المساكن دائرة القسم وأرشد عن المسروقات وهى 2 شاشة تليفزيون و9 اسطوانات بوتاجاز و3 ريسفيرا و2 مروحة ومولد كهرباء تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

