الحرس الثوري يفضح تورط إيران في الهجوم الإرهابي على أرامكو السعودية

فضح الحرس الثوري الإيراني بنفسه تورطه في الهجوم الإرهابي على شركة أرامكو السعودية.



قال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إن الحرس الثوري الإيراني أعلن في فبراير الماضي امتلاكه طرازا متقدما من صواريخ كروز، والتي استخدمت في الهجوم.



وأضاف المالكي أن مليشيات الحوثي الإرهابية لا تمتلك الأسلحة المستخدمة في الهجوم.



وعرض المالكي صورا لبقايا طائرات درون إيرانية الصنع من طراز "دلتا وينج"، والتي تؤكد انطلاق الهجوم من إيران.



وأوضح أن الهجوم انطلق من جهة الشمال وليس الجنوب، وانه "بلا شك كان مدعوما من إيران".



وتابع أنه تم استخدام 18 طائرة مسيرة و8 صواريخ "كروز" في الهجوم على معملي أرامكو.