أول تعليق من مينا مسعود على اختياره سفيرا لمبادرة اتكلم مصري

عبر الفنان الشاب مينا مسعود عن سعادته البالغة بإعلانه سفيرا لمبادرة "اتكلم مصري" لتعليم اللغة العربية، ولوجوده في وطنه الأم ولقائه مع وزيرة الهجرة، لافتا إلى أنه كان حريصًا على التمسك باللغة العربية المصرية لأنها لغته الأم.



كما أعرب "صفوت" والد مينا مسعود عن شكره وتقديره لوزيرة الهجرة، وحرصها على التواصل مع أبناء المصريين في الخارج، لا سيما المبدعين منهم مثل مينا وربطهم ببلدهم الأم.



يذكر أن مبادرة "اتكلم مصري" التي أطلقتها وزارة الهجرة تهدف إلى ربط المصريين المقيمين بالخارج وترسيخ هويتهم الوطنية المصرية، من خلال تعلم اللهجة المصرية واللغة العربية بحيث لا تصبح اللغة عائقا للتواصل بينهم وبين أهلهم في الداخل، وذلك بالتعاون مع مجموعة دار نهضة مصر للنشر.



ويشارك الفنان المصري مينا مسعود، بطل النسخة الواقعية للفيلم العالمي "علاء الدين"، وأحد شباب الجيل الثاني من أبناء المصريين بالخارج، في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي لهذ العام والتي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل.



يشار إلى أن مينا مسعود ممثل من أصل مصري، ولد في 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم في كندا. ولعب مسعود دور "علاء الدين" في النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" في المسلسل التلفزيوني "جاك رايان"، كما كان له دورًا في الموسم الأول من مسلسل "نيكيتا".