مستشار المفتى يوضح فضل وعظمة سورة الفاتحة

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن سورة الفاتحة من أعظم السور في القرآن الكريم فنكررها فى اليوم 17 مرة فضلًا عن أنها تسمى بالسبع المثاني والمنجية وبالشافية وأم الكتاب فكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى.





وأضاف الدكتور مجدى عاشور خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر فضائية «الناس»، أن سورة الفاتحة تعنى أن يشفى الله المرضى وأن يرحم موتانا وأن يقضى حوائجنا فهى من أعظم السور فى قضاء الحوائج ولكن باعتقاد، فعَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى رضي الله عنه أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ قَالَ له : (لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ) ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ : أَلَمْ تَقُلْ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي ، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ).





وأشار الدكتور مجدى عاشور إلى أن سورة الفاتحة لها 12 اسما من ضمنها الفاتحة والشافية والسبع المثاني وأم الكتاب وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، فضلًا عن فضل وعظمة هذه السورة التي قال عنها سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) قال (إن أعظم سورة فى القرآن هى سورة الفاتحة).



