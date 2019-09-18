محمد عادل: المقاولون العرب الأكثر تضررا من جدول الدوري المصري

أكد محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أن فريق الذئاب أكثر الفرق تضررا من جدول مباريات الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020.



وقال محمد عادل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن المقاولون تضرر كثيرا من جدول مباريات الدوري الممتاز حيث يخوض المباراة الأولى أمام طلائع الجيش فى افتتاح مباريات الموسم الجديد ثم تكون امامه مواجهة قوية أمام سموحة السكندري ثم الإنتاج الحربي وهى أندية تنافس بقوة على المراكز المتقدمة فى جدول ترتيب المسابقة .



وأضاف محمد عادل أن فريق المقاولون رغم المباريات الصعبة التي يواجهها فى افتتاح مشواره بالدوري الممتاز ملتزم تماما بالجدول الذي أعلنت عنه لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم .