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منوعات

لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:13 م
صدى البلد
قسم المنوعات
من الممكن في بعض الأحيان أن تشهد الرحلات الجوية حدوث مواقف مفاجأة وغير متوقعة إطلاقًا، والتي من المحتمل أن تتسبب في إثارة الفوضى أو الذعر أو حتى السخرية على متن الطائرة، فعلى سبيل المثال يمكن أن يصاب أحد الركاب بنوبة غضب أو يخوض شجارًا مع أحد أفراد طاقم الطائرة، وكذلك من الوارد حدوث عطل ما في أي من محركات الطائرة أو حتى قيام راكب باصطحاب "حيوان غير مألوف" خلال الرحلة.

وقد تداولت عدة مواقع عالمية في الآونة الأخيرة صورًا ترصد مجموعة من أغرب الحيوانات والطيور التي تم اصطحابها على متن الطائرات، وكانت تجلس بجوار الركاب، وليس داخل عنبر الشحن، وذلك باعتبارها "حيوانات للدعم العاطفي"، وكان من بينها مثلًا الخيول والخنازير وحيوان الكنغر، وأيضًا البط والديك الرومي.

وفيما يتعلق بذلك الشأن، أوضحت صحيفة "The Sun" البريطانية أنه يمكن للمسافرين إحضار مثل هذه الحيوانات على متن الرحلة في حال كانوا حيوانات أليفة للدعم للعاطفي، والمقصود بذلك أنها تقدم لمالكيها المساعدة والدعم عندما يتعلق الأمر بمشكلات مثل اضطرابات ما بعد الصدمة أو القلق أو الاكتئاب.

وبالرغم من قيام عدد من شركات الطيران بحظر بعض حيوانات الدعم العاطفي، إلا أن العديد من الشركات مازالت تسمح لها بالصعود على متن الطائرات.

وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على واقعة غريبة وطريفة واجهتها مسافرة كانت متجهة من مدينة "نيوارك" إلى "لوس أنجلوس" بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018، بسبب محاولتها اصطحاب "طاووس" برفقتها على متن الطائرة، لكن تم منعها من القيام بذلك بسبب وزن وحجم الطاووس، وانتشرت في أعقاب ذلك مجموعة من اللقطات لذلك الطاووس داخل المطار، وأثارت موجة من السخرية.

يمكنكم مشاهدة مجموعة من أغرب الطيور والحيوانات التي تم اصطحابها على متن الطائرات في الصور المرفقة.
لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!
لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!
لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!
لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!
لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!
لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!
لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!
لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!
لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!
لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!
لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!
لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!
لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!

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