بشرة أحسن وعظام أقوى .. والسبب مفاجأة

كل فتاة ترغب في الحفاظ على جمالها وصحتها، لذلك نقوم بأستخدام الكثير من المنتاجات والمكملات الغذائية، فماذا إذا كان هناك شئ واحد بتناوله ستحافظين على العديد من الأمور الخاصة بالصحة والجمال؟



انه "الكولاجين" .. فبتناوله يحصل الجسم على العديد من الفوائد فأنه بمثابة البروتين الأكثر وفرة في الجسم الذي يحافظ على نضارة بشرتك وتأخير شيخوخة الجلد بالإضافة لدوره الرائع في الحفاظ على سلامة العظام وغيره من الفوائد .



كما يمكن الحصول على الكولاجين من خلال تناول أطعمة معينة أو من خلال بعد المكملات الغذائية، وسنذكر الفوائد الأخرى للكولاجين حسب ما أشر لها موقع "health line"



- تحسين البشرة :

الكولاجين هو مكون رئيسي للبشرة ويلعب دورًا في تقويتها، لأنه مع التقدم في العمر ينتج جسمك كميات أقل من الكولاجين ، مما يؤدي إلى جفاف الجلد وتشكيل التجاعيد، لكن بالحفاظ على تناوله بأستمرارسيتأخر حدوث ذلك .



- تخفيف ألام المفاصل :

يساعد الكولاجين في الحفاظ على سلامة الغضروف، وهو النسيج الشبيه بالمطاط الذي يحمي المفاصل، فمع انخفاض كمية الكولاجين في جسمك كلما تقدمت في العمر ، يزداد خطر الإصابة باضطرابات المفاصل، لذلك يكون تناول الكولاجين ضروري.



- تقوية العظام :

تتكون العظام في الغالب من الكولاجين ، مما يمنحها بنية ويساعد في الحفاظ عليها قوية

عندما يتدهور الكولاجين في الجسم، تتدهور كتلة العظم أيضًا، وقد يؤدي هذا إلى حالات مثل هشاشة العظام ، والتي تتميز بانخفاض كثافة العظام وترتبط بزيادة خطر الاصابة بكسور العظام .



- تعزيز صحة القلب :

حسب ما أثبتته بعض الدراسات فأن تناول مكملات الكولاجين قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، فهو يوفر بنية للشرايين ، والأوعية الدموية التي تنقل الدم من القلب إلى بقية الجسم.



- نمو الشعر والأظافر :

قد يؤدي تناول الكولاجين إلى زيادة قوة الأظافرعن طريق منع الهشاشة، بالإضافة إلى ذلك ، قد يحفز الشعروالأظافر على النمو لفترة أطول .