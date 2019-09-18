إخلاء سبيل متهمين بالاشتراك في إحياء ذكرى الـ وايت نايتس

قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل كل من "م.م" و "ح.ع" على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ "احياء ذكري التراس الوايت نايتس" .
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة ارتكاب جرائم المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، والانضمام إلى هذه الجماعة.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة ارتكاب جرائم المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، والانضمام إلى هذه الجماعة.