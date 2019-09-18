إخلاء سبيل متهمين بالاشتراك في إحياء ذكرى الـ وايت نايتس

قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل كل من "م.م" و "ح.ع" على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ "احياء ذكري التراس الوايت نايتس" .



وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة ارتكاب جرائم المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، والانضمام إلى هذه الجماعة.