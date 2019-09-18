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حوادث

إخلاء سبيل متهمين بالاشتراك في إحياء ذكرى الـ وايت نايتس

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:59 م
وايت نايتس
وايت نايتس
محمد عبدالله
قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل كل من "م.م" و "ح.ع" على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ "احياء ذكري التراس الوايت نايتس" .

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة ارتكاب جرائم المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، والانضمام إلى هذه الجماعة.

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