وسائل إعلام: طائرات سعودية شاركت في ضربة مدمرة لأهداف إيرانية

قالت صحيفة "اندبندنت عربية" إن مصدرا غربيا مطلعا كشف لها عن أن مقاتلات سعودية شاركت في استهداف مواقع لمليشيات إيرانية في منطقة البوكمال السورية.



وأضافت ان المصدر قال إن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير مستودعات أسلحة وبطاريات صواريخ ومنصات إطلاق صواريخ وقاعدة طائرات من دون طيار، يعتقد أن إيران كانت على وشك استخدامها في توجيه ضربة للمملكة بعد هجوم أرامكو.



وتابع المصدر أن مقاتلات سعودية رصدت إلى جانب مقاتلات أخرى تشن غارات على منشآت تابعة للمليشيات الإيرانية، وخاصة فيلق القدس التابع للحرس الثوري في البوكمال ومناطق أخرى من الحدود العراقية السورية.



وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل إعلام تحدثت عن تحليق طائرات درون مجهولة الهوية فوق منطقة البوكمال والمناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيات الإيرانية خلال اليوم الأربعاء، وأن هذه الطلعات تبدو استكشافية لتصوير ومعاينة مواقع.



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد استهداف منطقة البوكمال فجر أمس الثلاثاء بواسطة طائرات مسيرة مجهولة، أسفر عن تدمير مواقع التابعة لمليشيات إيرانية ومستودعات أسلحة وصواريخ.





