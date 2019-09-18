ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وسائل إعلام: طائرات سعودية شاركت في ضربة مدمرة لأهداف إيرانية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:03 م
صدى البلد
حسام رضوان
قالت صحيفة "اندبندنت عربية" إن مصدرا غربيا مطلعا كشف لها عن أن مقاتلات سعودية شاركت في استهداف مواقع لمليشيات إيرانية في منطقة البوكمال السورية.

وأضافت ان المصدر قال إن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير مستودعات أسلحة وبطاريات صواريخ ومنصات إطلاق صواريخ وقاعدة طائرات من دون طيار، يعتقد أن إيران كانت على وشك استخدامها في توجيه ضربة للمملكة بعد هجوم أرامكو.

وتابع المصدر أن مقاتلات سعودية رصدت إلى جانب مقاتلات أخرى تشن غارات على منشآت تابعة للمليشيات الإيرانية، وخاصة فيلق القدس التابع للحرس الثوري في البوكمال ومناطق أخرى من الحدود العراقية السورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل إعلام تحدثت عن تحليق طائرات درون مجهولة الهوية فوق منطقة البوكمال والمناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيات الإيرانية خلال اليوم الأربعاء، وأن هذه الطلعات تبدو استكشافية لتصوير ومعاينة مواقع.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد استهداف منطقة البوكمال فجر أمس الثلاثاء بواسطة طائرات مسيرة مجهولة، أسفر عن تدمير مواقع التابعة لمليشيات إيرانية ومستودعات أسلحة وصواريخ.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل مدني وإصابة آخرين في حلب استهدفهم مسلحون

مقتل 18 عنصرا من قوات إيران في سوريا بقصف مجهول الهوية

المرصد السوري: مقتل 18 شخصا جراء ضربات جوية شرقي سوريا

بعد سقوط طائرة إسرائيلية.. ما هي سيناريوهات الرد الإسرائيلي على حزب الله؟

حزب الله يكذب إسرائيل : لا ضحايا فى استهداف طائرات العدو لمعسكر البوكمال

المرصد السوري: طائرات مجهولة تقصف مواقع إيرانية في البوكمال

ترشيحاتنا

مقهورين من الملكة.. مراحل تطور شكل أحلام الشامسي في 5 سنوات.. صور

كيف خططت إيران لضرب حقول أرامكو باستخدام الحوثيين.. الدفاع السعودية تجيب (فيديو وصور)

آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد

نتنياهو يدعو لتشكيل حكومة صهيونية مناهضة للعرب

الاتحاد التركى يحيل محمد الننى للجنة التأديب بسبب هذه الواقعة

ترعى فيها الأبقار.. مدرسة كوم الشيخ عبيد بالمنوفية وكر للمخدرات بسبب المقاول.. صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركي آل الشيخ يهدي مشجعا سيارة بورش الكان لهذا السبب

الداخلية تزف بشري لمرتادي الطرق والميادين في أيام الدراسة.. صور

لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!