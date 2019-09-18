الداخلية تعلن خطة المرور استعدادا لبدء العام الدراسي.. صور

أنتهت وزارة الداخلية من وضع الاجراءات التأمينية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالمرور قبل بدء الدراسة، وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتشديد الرقابة والتأمين والتواجد المروري الفعّال والجدي استعداد لبدء الدراسة بالمدارس والجامعات.



وجاءت الخطة المرورية تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، حيث قامت الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور بتكثيف الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.



كما اشتملت الخطة على التنسيق مع ادارات المرور علي مستوي الجمهورية للمرور علي المدارس وعمل حرم أمن حول المدرسة والتواجد المروري وشن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات اثناء القيادة للحافلات التي تقل الطلبة حفاظا علي سلامتهم.



وكذلك الدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية وسيارات الاغاثة المرورية لمواجهة اي اعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق مراقبة بالكاميرات وغرفة العمليات لتسير الحركة المروري.



وسيتم نشر رجال مباحث المرور علي المواقف تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.