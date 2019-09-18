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أخبار العالم

بعد اختراق جوي غامض.. الجيش الكويتي يرفع حالة الاستعداد القتالي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:33 م
الجيش الكويتي
الجيش الكويتي
أحمد محرم
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أنه «نظرًا لما تمر به البلاد من أوضاع متصاعدة»، عن رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف حفاظًا على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة كما يتم ذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كافة الجهات العسكرية والأمنية بالدولة.

وبحسب صحيفة "الراي"، الكويتية، أوضحت رئاسة الأركان أن الجيش الكويتي يقوم بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوصول على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية للجيش وما تم مشاهدته أو سماعه اليوم يأتي ضمن تلك الإجراءات وذلك من خلال تنفيذ تدريبات للرماية الحية للقوة البحرية و القوة الجوية من الساعة 1330 الى الساعة 1700.

وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بعدم الإلتفات لأي معلومات أو شائعات يتم تداولها من أي مصدر، وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجية المعنوي والعلاقات العامة.

واخترقت طائرة مسيرة السبت الماضي أجواء الكويت، وحلقت فوق القصر الأميري "دار السلوى"، ونقلت الصحيفة عن مصادر أن «الطائرة المسيرة من النوع الكبير، يصل طولها إلى نحو 3 أمتار وحجمها بحجم سيارة صغيرة، حامت فوق دار سلوى لفترة مشعلة كشافاتها الأمامية ثم غادرت».

وأضافت المصادر أن الطائرة «قدمت من جهة البحر، واقتربت من شاطئ البدع، حيث فتحت الكشاف الأمامي لمدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك حامت فوق قصر دار سلوى وعادت إلى دوار البدع ثم اتجهت الى داخل مدينة الكويت».

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