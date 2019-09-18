الحرية مسؤولية وليست فوضى .. 40 حزبا مصريا يعلنون دعمهم للرئيس السيسي

أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم نحو ٤٠ حزبا سياسيا شرعيا ان أبواب الممارسات السياسية مفتوحة أمام الجميع دون اى تضييق من السلطات طالما أن تلك الممارسات تتم فى إطار الدستور والقانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن.





أكد التحالف ان قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المنافع هى القاعدة التى يجب أن يلتزم ويعمل بها كل من يعمل بالسياسة فى ظل المخاطر والتحديات التى تواجه الوطن حاليا وتستهدف مصر الدولة والشعب .





ويرى تحالف الأحزاب السياسية المصرية ان السلطات والمؤسسات المصرية تحترم الدستور ولم يحدث اى انتهاكات لمواد الدستور كما تدعى بعض التيارات السياسية التى ترغب فى الفوضى وخرق القانون وتفسر مفهوم الحرية مفهوما خاطئا.





ويشير تحالف الأحزاب المصرية إلى أن المزاعم الكاذبة والادعاءات الباطلة الصادرة عن حزب الكرامة وحزب العيش والحرية تحت التأسيس هى تكرار لمزاعم وادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية وان الشعب المصرى يعى هدف واغراض هذه التيارات التى فقدت رشدها وصوابها وان تهديدها بتجميد نشاطها الحزبى لن يثنى مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها لحماية مصر وان من لدية اية وقائع جادة فعليه التقدم بها لسلطات القضاء المصرى للتحقيق فيها .





وشدد تحالف الأحزاب السياسية المصرية على دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة والشرطة لحماية مصر وشعبها ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه وان القانون فوق الجميع والحرية مسئولية وليست فوضى.