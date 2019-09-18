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توك شو

هذا الامر هدد بـ تحويل مصر لعدة جمهوريات في 2011 لولا الجيش.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:45 م
الكاتب الصحفي ضياء
الكاتب الصحفي ضياء رشوان
البهى عمرو
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، إن مشهد أكمنة البلطجية فى يناير 2011 إذا استمر كان سيحول مصر إلى جمهوريات ويفكك الدولة.

وأضاف، ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى ، أن الجميع كان يجلس فى بيته لحماية أولاده من اى ضرر.

وأوضح ضياء رشوان، أن الجميع كان يلاحظ أكمنة لبلطجية منتشرة في كل عدة أمتار وكانت تتم من الأهالى والمواطنين.

وأشار ضياء رشوان، إلى أن، الأكمنة التى كانت تتم فى الشوارع كان منها من يفرض رسوما على المواطنين لحمايتهم، ومثل هذه الاكمنة كانت تجور على اللجان الشعبية التى كانت تتم فى المناطق الترفيهية.

وأكد أن القوات المسلحة نزلت فى يناير 2011 لـ إزالة اكمنة البلطجية المستغلى للأوضاع في البلد وقتها من الشوارع و للحفاظ على الدولة.

وأشار ضياء رشوان، إلى أن القوات المسلحة لم تدخل فى الحياة السياسية الا فى الازمات الكبرى، وأن القوات المسلحة حاضرة فى كل الأزمات لحماية الوطن.

وكشف أن الجيش نزل فى الشارع بناء على تكليف، واستمر بناء على ترحيب من المواطنين.

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