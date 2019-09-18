خطر كبير يهدد مستقبل pubg بعد 12 يوما فقط من الآن.. تفاصيل

يبدو أن مستقبل لعبة pubg الشهيرة بات فى خطر واضح، بعدما أصبحت الأهم والأكبر فى العالم لدرجة أن صاحبها دخل فائمة أغنى رجال العالم فى عامين فقط.



وكشفت مواقع تقنية عالمية عن صدور نسخة الموبايل من لعبة call of duty الغنية عن التعريف فى 1 أكتوبر المقبل، أى بعد 12 يوم فقط من الآن.



وستتضمن النسخة الجديد محاكاة للنسخ السابقة من اللعبة، بالإضافة لنفس مميزات pubg وأكثر، مما يعنى أن البساط سيسحب منها.



ويرى الخبراء أن هذا الخطوة إيجابية جدًا على عكس المتوقع، لأن اللعبتين ستقدمان أقصى ما لديهما من أجل إرضاء المستخدمين، وهو الأهم لدى اللاعبين.