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ضياء رشوان: إعطاء مساحة أكبر للإعلام من أجل الحرية والرد على القنوات المعادية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:53 م
الكاتب الصحفي ضياء
الكاتب الصحفي ضياء رشوان
البهى عمرو
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، إن الإعلام المصري لابد أن يكون لديه الحرية والمهنية والمسؤولية.

وأضاف، ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى ، أن القنوات الإرهابية التى تبث من تركيا وقطر تبث فى أوقات كثيرة، وبشكل مستمر.

وأوضح ضياء رشوان، أنه لابد من إعطاء مساحة أكبر للإعلام من أجل الحرية وعرض الحقائق للرأى العام و الرد على القنوات الإخوانية المعادية.

وأشار ضياء رشوان، إلى أن، القنوات الاخبارية فى مصر أصبحت جافة، وعلينا أن نعي لذلك، ويجب اعطاء مساحة أكبر للإعلام من أجل التصدي للقنوات المعادية للدولة.

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