محمد الشاذلي: مصر تسعى لرفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب

قال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، السفير محمد الشاذلي، إن هناك علاقات تاريخية متأصلة بين مصر والسودان، حيث كانت زيارة مصر من أولى خطوات رئيس وزراء السودان الجديد "عبد الله حمدوك".





وأضاف "الشاذلي" خلال تصريحات تلفزيونية، أن تلك الزيارة تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية والدبلوماسية بين كلا البلدين، حيث تخطو السودان بشكل جاد نحو الاستقرار الداخلي ومع الدول المجاورة.



