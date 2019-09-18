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رياضة

الاتحاد المصري للدراجات يوقع بروتوكول تعاون مع المدارس الرياضية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:02 م
رياضة الدراجات
رياضة الدراجات
نور عادل
وقع الاتحاد المصري للدراجات بحضور الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي والدكتورة مني يحيي مستشارة وزير التربية والتعليم بروتوكول تعاون لنشر رياضة الدراجات في مختلف المدارس الرياضية.

وتعتبر رياضة الدراجات من الرياضات الهامة في المجتمع المصري ولها تأثير وبعد اجتماعي كبير وينص البروتوكول على نشر رياضة الدراجات في 14 مدرسة رياضية.

ويقوم الاتحاد المصري للدراجات بمد المدارس بالأمور الفنية حول رياضة الدراجات وأهميتها في حياة الرياضي وكيفية ممارستها و بالعديد من الدراجات لنشر اللعبة والارتقاء بها عربيًا وأفريقيًا و عالميًا وتعد رياضة الدراجات من الرياضات الأولمبية التي تحظى باهتمام كبير من جانب الدولة ويعد البروتوكول خطوة هامة علي طريق الارتقاء باللعبة وزيادة قاعدة الممارسين من أجل الارتقاء بحياة الطفل وصحته وتقدم اللعبة عالميًا.

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