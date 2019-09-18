مارك زوكربرج يناقش مع نواب الكونجرس قواعد تنظيم الإنترنت

ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربرج سيحضر مناقشة في الكونجرس، غدًا الخميس، بشأن "قواعد تنظيم الإنترنت في المستقبل".



يأتي ذلك بينما تخضع شركة "فيسبوك" لتحقيقات من جانب لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وعدد من نواب الكونجرس تتعلق بانتهاك خصوصية المستخدمين وممارسات احتكارية.



ووافقت شركة فيس بوك، في يوليو الماضي على دفع غرامة للحكومة الأمريكية بمبلغ 5 مليارات دولار، لتسوية مخالفات تتعلق بممارسات احتكارية.



وشملت التسوية موافقة "فيسبوك" على إنشاء لجنة تعنى بإدارة خصوصية المستخدمين، ويتعين على مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك، التصديق كل 3 أشهر على أن الشركة تلتزم بحماية معلومات المستخدمين.