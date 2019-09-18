ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مارك زوكربرج يناقش مع نواب الكونجرس قواعد تنظيم الإنترنت

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:28 م
الرئيس التنفيذي لشركة
الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرج
أحمد محرم
ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربرج سيحضر مناقشة في الكونجرس، غدًا الخميس، بشأن "قواعد تنظيم الإنترنت في المستقبل".

يأتي ذلك بينما تخضع شركة "فيسبوك" لتحقيقات من جانب لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وعدد من نواب الكونجرس تتعلق بانتهاك خصوصية المستخدمين وممارسات احتكارية.

ووافقت شركة فيس بوك، في يوليو الماضي على دفع غرامة للحكومة الأمريكية بمبلغ 5 مليارات دولار، لتسوية مخالفات تتعلق بممارسات احتكارية.

وشملت التسوية موافقة "فيسبوك" على إنشاء لجنة تعنى بإدارة خصوصية المستخدمين، ويتعين على مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك، التصديق كل 3 أشهر على أن الشركة تلتزم بحماية معلومات المستخدمين.

ترشيحاتنا

التوتر يتصاعد.. الحرس الثوري الإيراني ينشر 200 فرقاطة في الخليج

فايلر يطالب لاعبي الأهلي بالحذر من خماسي الزمالك

دعارة بالليل وفي النهار ناشطة سياسية .. القصة الكاملة لـ الاميرة اسماعيل صاحبة فيديو إسقاط مصر

تعرف على رسالة مسئولي نادي الزمالك إلى شيكابالا

مقهورين من الملكة.. مراحل تطور شكل أحلام الشامسي في 5 سنوات.. صور

بشرى لمالكى السيارات وأصحاب المعاشات حول حقهم فى دعم التموين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تعلن خطة المرور استعدادا لبدء العام الدراسي.. صور

تركي آل الشيخ يهدي مشجعا سيارة بورش الكان لهذا السبب

لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!