مناقشة كتاب الديمقراطية فى ندوة بـ ثقافة أسيوط

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط .





وأقام بيت ثقافة منفلوط ندوة مكتبية لمناقشة كتاب الديموقراطية.





وقدم الشاعر بهاء احمد توفيق شرح مفصل عن مبادئ الديمقراطية ومفهومها في المعني المطلق الاختلافات النسبية حول دلائل الديمقراطية والفرق بينها وبين والديكتاتورية، كما تكلم عن أشكال النظم الاجتماعية وما الاتجاهات السياسية مثل "ليبرالية واشتراكية وشيوعية وماركسية وعلانية ويسارية والفاشية"، ويلتقي مجموعة من الأدباء والشعراء بمحافظة أسيوط فى بيت ثقافة أبنوب حيث قدم نادى الأدب أمسية أدبية تنوعت بين الشعر والقصة القصيرة بحضور الشاعر شرقاوي عبد العليم رئيس نادي الأدب بأبنوب، أدارت الأمسية القاصة ايمان سعد، والشاعر وليد حشمت تضمنت المناقشات بعض القصائد للمواهب الشابة، كذلك عرض لبعض المواهب الفنية والأدبية الشابة.





انطلقت أولى ايام فعاليات ورشة تعليم فن الجرانولنيت بمكتبة صلاح شريت، بدأت الفعاليات بتقديم المدربة أسماء عمر سعد الراوي شرح نظري علي عمل لوحات فنية من الجرانوليت والتعريف علي كيفية استخدام الادوات والخامات بالمعايير المطلوبة لعمل خامات الجرانوليت وعمل تصاميم ورقيه لعمل أشكال مختلفة وتقطيع المقاسات الخشبية علي مقدار التصميم.





قدم بيت ثقافة صدفا ندوة تثقيفية بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمع" وذلك بالتعاون مع نادي الدفاع الاجتماعي، قدمها كل من محمد جابر وعادل منصور، حيث تحدث محمد جابر عن ما هي مؤسسات المجتمع المدني وتعريفها، وكيف يمكن أن تكون داعمة للأسر الفقيرة، وأضاف عادل أن دعم الدولة لتنشيط مؤسسات المجتمع المدني هو إضافة إلى دولة قوية قادرة على البناء والتنمية المستدامة في ظل وجود تنمية بشرية، واختتمت الندوة بتوعية الشباب بعدم الانسياق في ثقافة الغرب ومساندة مؤسسات المجتمع المدني كي يتم دورها الفعال على أكمل وجه.



