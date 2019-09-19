تفاصيل التحويلات المرورية على طريق أسيوط الصحراوي الغربي

أعلنت الإدارة العامة للمرور، التفاصيل الكاملة لأعمال تطوير طريق أسيوط الصحراوي الغربي، التي تستمر لمدة ٣ أشهر، يوميا، من الساعة ٧ صباحا وحتي ٥ مساء.





وقالت الإدارة في بيان، إن أعمال التطوير تشهد إنشاء طريقى خدمة على الطريق المشار إليه بدءا من تقاطعه مع طريق الفيوم الصحراوي وحتى أسيوط بطول ٣٢٠ كم، وكذلك تنفيذ نفق بمدخل ومخرج مدينة ميدوم بالكيلو ٨٥.





وتابع بيان الإدارة، طريق الخدمة الجاري إنشاؤه يبعد عن الطريق الرئيسي من ٧ إلى ١٠ أمتار، ويتم البدء في الاتجاه القادم من أسيوط إلي القاهرة، ونفق سطحي بارتفاع ٨ أمتار من منسوب الاسفلت بمدخل ومخرج مدينة ميدوم بالكيلو ٨٥ "كمرحلة اولى من المشروع".



