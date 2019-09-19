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خبير سياحي: من الأقصر أرض الحضارة بنقولك إحنا معاك يا ريس

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:09 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عمرو ممدوح
رد الخبير السياحي محمود إدريس، على المغرضين، قائلًا: "من أرض التاريخ والحضارة والسياحة نرسل برقية لابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسي"، متابعًا: "الرئيس السيسي حببنا في مصر أكثر، وجمعنا على كيان رجل واحد في حب مصر".

ووجه "إدريس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء أمس الأربعاء، رسالة لأعداء مصر، قائلًا "حبينا الرئيس السيسي من قلبنا، مهما تعملوا ومهما تقولوا مش هنمشي وراكوا وهنحب الرئيس السيسي أكثر وهنحب مصر أكثر، والله العظيم لو قعدتوا الـ24 ساعة تتكلموا ما حد هيستجيب ليكم".

وتابع: "نحب الرئيس السيسي حب ربنا، الرئيس السيسي ابن مصر البار خلانا واحد، والله العظيم كل المصريين بيحبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكد الخبير السياحي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رجل مصري وطني من الطراز الفريد الذي نحلم به، معلقًا: "ربنا بعته لينا حتى يقودنا لبر الأمان ويبني البلد، والرئيس السيسي القائد والزعيم لإفريقيا والعالم العربي كله والخليجي".

ووجه حديثه للرئيس السيسي، قائلًا: "من الأقصر أرض الحضارة والتاريخ بنقولك إحنا معاك يا ريس، الصعايدة كلهم بيحبوك، وبنقولك إنت في قلبنا لأننا في قلبك".

واستكمل: "لو أقدر أتنازل عن كل ما أملك للجيش المصري هتنازل له بدلًا من أن أتركه ورثًا لأولادي لأنه يدافع عن البلد"، مضيفًا: "يا مصريين اتحدوا على قلب رجل واحد، مصر في يد ربنا ثم يد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

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