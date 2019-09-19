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مرأة

بـ توب أحمر.. رحمة حسن بإطلالة طبيعية بدون مكياج على انستجرام

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:59 ص
رحمة حسن
رحمة حسن
آية التيجي
نشرت الفنانة رحمة حسن، صورة عبر صفحتها الرسمية على انستجرام بإطلالة طبيعية أبرزت أنوثتها، وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت رحمة حسن على صورتها، وكتبت "always smile to you"، وتعني "أنا دائما ما أضحك لك".

وارتدت رحمة حسن توب باللون الأحمر، وبنطالًا باللون الأسود والبيج، وهو ما تناسب مع لون شعرها الذهبي.

وتركت رحمة حسن شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة مميزة للغاية، ولم تتكلف في وضع المكياج، واختارت الظهور بإطلالة طبيعية وغير متكلفة.

ولم تتكلف رحمة حسن في ارتداء الإكسسوارات، إلا أنها اكتفت بإطلالتها الطبيعية، واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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