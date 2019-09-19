ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 3 أطنان ونصف دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالدقهلية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:21 ص
ضبط ٣ طن ونصف دقيق
ضبط ٣ طن ونصف دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالدقهلية
همت الحسينى
شنت تموين الدقهلية بالتنسيق مع مباحث التموين حملة موسعة لضبط الأسواق وضبط المتاجرين فى السوق السوداء .

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 251 جنح أمن دولة طوارئ بنى عبيد لسنة 2019 ضد المتهم الهارب سعد .ع.ا.ع بناحية بنى عبيد وذلك لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المدعم وقدرها 20  شيكارة وتزن 50 كجم بإجمالي طن دقيق  انتاج مطحن القدس بجمصة استخراج 82% وتم التحفظ على الكمية بالمستودع وبذلك يكون مخالفا للقانون 109 لسنة 1980 لتجميعه كمية من الدقيق والقرار 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك والتوجيه الوزارى رقم 30 لسنة 2017.

كما تم تحرير محضر رقم 6464 جنح بنى عبيد لسنة 2019 ضد المتهم محمود.ا.ا.م.ع.س بناحية بنى عبيد وذلك لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المدعم وقدرها 25 شيكارة تزن الشيكارة 50 كجم بإجمالي طنان ونصف انتاج مطحن القدس بجمصة استخراج 82%وتم التحفظ على الكمية بالمستودع وبذلك يكون مخالفا للقانون 109 لسنة 1980 لتجميعه كمية من الدقيق والقرار 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تموين الدقهلية يضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء

ترشيحاتنا

وأخيرا سامسونج تكشف عن Galaxy M10s و Galaxy M30s .. تفاصيل

نقيب الصحفيين يكشف سبب انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

لو حد غلط في بلدي أو رئيسها اكله بسناني.. محمد محمود عبد العزيز يعيد كلمات والده

على موتوسيكل.. احمد داود يوجه رسالة لـ احمد الفيشاوى

حظك اليوم الخميس 19 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

على أنغام أغنية قمر.. هايدى موسى تثير الجدل بارتدائها الحجاب ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة من fendi.. شذى حسون تستعرض أناقتها فى دبى ..صور

أنيق وبكتف واحد.. بشرى بفستان على الموضة فى الجونة

طارق صبرى فى زيارة للمعهد القومي للأورام ..صور