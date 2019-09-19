ضبط 3 أطنان ونصف دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالدقهلية

شنت تموين الدقهلية بالتنسيق مع مباحث التموين حملة موسعة لضبط الأسواق وضبط المتاجرين فى السوق السوداء .





وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 251 جنح أمن دولة طوارئ بنى عبيد لسنة 2019 ضد المتهم الهارب سعد .ع.ا.ع بناحية بنى عبيد وذلك لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المدعم وقدرها 20 شيكارة وتزن 50 كجم بإجمالي طن دقيق انتاج مطحن القدس بجمصة استخراج 82% وتم التحفظ على الكمية بالمستودع وبذلك يكون مخالفا للقانون 109 لسنة 1980 لتجميعه كمية من الدقيق والقرار 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك والتوجيه الوزارى رقم 30 لسنة 2017.



