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رياضة

دونجا ويسري يجددان عقدهما مع صالات المنيا لمدة 3 سنوات

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:59 ص
علاء دونجا وكريم
علاء دونجا وكريم يسري
مالك خالد
أعلن ياسر مصطفى مدير الكرة لفريق كرة الصالات بنادي المنيا، عن تجديد تعاقد اللاعبين علاء دونجا ، وكريم يسري لاعبي الفريق ومنتخب مصر، لمدة 3 سنوات لكل منهما .

وأوضح هانى صدقى مشرف الفريق أن اللاعبين من العناصر القوية والهامة مع الفريق، ودائما ما يصنعان الفارق، وظهر ذلك من خلال مشاركتهما خلال الموسم الماضي، بالإضافة لانضمامهما لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لبطولة افريقيا خلال الفترة الماضية.

جاء تعاقد اللاعبين بحضور هانى صدقى عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط، ورضا أحمد إداري الفريق.

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