صحف إسبانيا تهاجم ريال مدريد بعد السقوط المدوي أمام سان جيرمان.. صور

تعرض فريق ريال مدريد الاسباني لهزيمة قاسية أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في اول مباريات الملكي في بطولة دوري ابطال اوروبا .
وهاجمت الصحف الإسبانية ريال مدريد بعد الخسارة الكبيرة حيث كتبت صحيفة ماركا على غلاف العدد الصادر اليوم هكذا لا يمكن السعي نحو أوروبا.
- باريس سان جيرمان بلا نيمار ومبابي وكافاني يهزم مدريد زجاجي.
- هدفان من دي ماريا خلال نصف ساعة يستهلان الخسارة البيضاء الأولى.
وتصدر غلاف الآس عبارة: بلا روح.
- باريس سان جيرمان يعبر أمام مدريدٍ عاجز على طرق الباب ولو لمرةٍ واحدة.
- زيدان: "لم نرتقِ للمستوى."
أما صحيفة سبورت فكتبت : دي ماريا سجل هدفين في مرمى فريقه السابق : و“دهس ريال مدريد ”.
وهاجمت الصحف الإسبانية ريال مدريد بعد الخسارة الكبيرة حيث كتبت صحيفة ماركا على غلاف العدد الصادر اليوم هكذا لا يمكن السعي نحو أوروبا.
- باريس سان جيرمان بلا نيمار ومبابي وكافاني يهزم مدريد زجاجي.
- هدفان من دي ماريا خلال نصف ساعة يستهلان الخسارة البيضاء الأولى.
وتصدر غلاف الآس عبارة: بلا روح.
- باريس سان جيرمان يعبر أمام مدريدٍ عاجز على طرق الباب ولو لمرةٍ واحدة.
- زيدان: "لم نرتقِ للمستوى."
أما صحيفة سبورت فكتبت : دي ماريا سجل هدفين في مرمى فريقه السابق : و“دهس ريال مدريد ”.