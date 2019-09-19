ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صحف إسبانيا تهاجم ريال مدريد بعد السقوط المدوي أمام سان جيرمان.. صور

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:38 ص
ريال مدريد وباريس
ريال مدريد وباريس سان جيرمان
عبدالله هشام
تعرض فريق ريال مدريد الاسباني لهزيمة قاسية أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في اول مباريات الملكي في بطولة دوري ابطال اوروبا .

وهاجمت الصحف الإسبانية ريال مدريد بعد الخسارة الكبيرة حيث كتبت صحيفة ماركا على غلاف العدد الصادر اليوم هكذا لا يمكن السعي نحو أوروبا.

- باريس سان جيرمان بلا نيمار ومبابي وكافاني يهزم مدريد زجاجي.
- هدفان من دي ماريا خلال نصف ساعة يستهلان الخسارة البيضاء الأولى.

وتصدر غلاف الآس عبارة: بلا روح.
- باريس سان جيرمان يعبر أمام مدريدٍ عاجز على طرق الباب ولو لمرةٍ واحدة.
- زيدان: "لم نرتقِ للمستوى."

أما صحيفة سبورت فكتبت : دي ماريا سجل هدفين في مرمى فريقه السابق : و“دهس ريال مدريد ”.
صحف إسبانيا تهاجم ريال مدريد بعد السقوط المدوي أمام سان جيرمان.. صور
صحف إسبانيا تهاجم ريال مدريد بعد السقوط المدوي أمام سان جيرمان.. صور
صحف إسبانيا تهاجم ريال مدريد بعد السقوط المدوي أمام سان جيرمان.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدقائق الأخيرة قبل عودة نيمار إلى برشلونة

زيدان يكشف موقف إيدين هازارد من المشاركة أمام باريس سان جيرمان

ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان .. تشكيلة الفريقين في مباراة دورى أبطال اوروبا

دي ماريا يسجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان فى ريال مدريد بدورى أبطال أوروبا.. فيديو

دي ماريا يضيف الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في ريال مدريد بدوري أبطال اوروبا.. فيديو

أنا صاحب الكورة| ليلة سقوط الريال فى حديقة الأمراء.. تألق دي ماريا وعبقرية توخيل تحطم فرقة زيدان.. شاهد واحكم

ترشيحاتنا

بعد فرز 97% من الأصوات.. جانتس يتقدم بمقعدين على نتنياهو

بعد تعديه بألفاظ خارجة على معجبيه.. احمد فهمى لـ شقيقه انت محترم عليهم

فى الذكرى الأولى على رحيله.. اللحظات الأخيرة فى حياة جميل راتب

رحلت عن الزمالك بطريقة لا تليق.. بشير التابعى: حازم إمام سلبى دائما ..فيديو

تغيير موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلى و الزمالك

بإطلالة من fendi.. شذى حسون تستعرض أناقتها فى دبى ..صور

تغيير موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلى و الزمالك

مرتضي منصور يكشف إمكانية التعاقد مع نجمي الأهلي في قناة الزمالك الجديدة

العين الحمراء تبدأ في الظهور.. قرار قوي من اتحاد الكرة قبل سوبر الأهلي والزمالك

اخبار الرياضة.. تغيير موعد مباراة السوبر المصري.. سر تأخر إعلان مدرب المنتخب.. أول تعليق رسمى من المصرى على رحيل ايهاب جلال

رحلت عن الزمالك بطريقة لا تليق.. بشير التابعى: حازم إمام سلبى دائما ..فيديو

الخطيب بيحاول يقلدني.. مرتضى منصور يكشف سر إصابة مؤمن زكريا

لسه في كي جي وان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ رئيس الأهلي

تعليق ناري من فرج عامر على اسم مدرب المنتخب الجديد.. وشهادة في حق أحد المرشحين

نافاس يرفض التشفي ويؤكد: لا أكره أحدا في ريال مدريد

مرتضى منصور يكشف سر ابتعاده عن الفريق ويفتح النار على جروس

إحراج الخطيب.. مرتضى منصور يكشف سر مبادرته لـ التكفل بعلاج مؤمن زكريا

شكله حلو.. مرتضى منصور يكشف رأيه في حكم مباراة السوبر المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تتألق وسط الطبيعة.. ومتابعوها: أنتِ في القلب

بكتف ساقط .. فيفي عبده تتألق بجانب مي سليم.. ومي كساب تعلق

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها