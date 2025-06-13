هونج كونج تستضيف كأس السوبر السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الجمعة أن كأس السوبر السعودي هذا العام سيُقام في هونج كونج.



تُقام البطولة، التي ستُقام في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس، بمشاركة أندية الاتحاد والقادسية والهلال والنصر.



ستُقام المباريات على ملعب هونج كونج، الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج، وهو معقل منتخب هونج كونج الوطني، والذي بُني عام 1953 وجُدد عام 1994.



وقال إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان نُشر على موقع الاتحاد الإلكتروني: "يُمثل هذا نقلة نوعية للبطولة التي حققت نجاحًا ملحوظًا في نسخها السابقة، مما يجعلها من أبرز البطولات المحلية التي تجذب الاهتمام لاستضافتها".