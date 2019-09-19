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فن

في الذكرى الأولى لرحيله.. جميل راتب عبر عن حبه لـ عبد الناصر بطريقة غريبة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:08 ص
جميل راتب
جميل راتب
سعيد فراج
تحل اليوم، الخميس، الذكرى الأولى للفنان جميل راتب الذي رحل بعد صراع مع المرض وتسبب فى حزن عميق بالوسط الفني، وفور رحيله خرجت عدة شائعات التصقت باسمه.

وقال السيناريست كرم النجار، في لقاء متلفز مع الإعلامي كمال ماضي ببرنامج «الحياة في مصر» عبر قناة "الحياة" الفضائية، إن الفنان الراحل جميل راتب كان مؤمنا بالفكر الاشتراكي، وكان عضوا في الحزب الشيوعي بفرنسا.

وأضاف كرم النجار، في حواره قائلا: «جميل راتب قال لي أثناء تواجده في المستشفى، إنه يرغب في جمع كل أمواله التي جمعها طوال حياته من أجل تشييد تمثال للرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأنه كان مؤمنا بفكره وسياسته».

وتابع: «جميل راتب كان ليبراليا، وكان مهتما بمبدأ مساعدة الفقراء، وكان يعطي "بقشيش" لجميع العاملين معه بجميع أعماله الفنية في الخفاء».

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