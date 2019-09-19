خبير علاقات دولية: هذا أكثر الوعود الانتخابية جدلا في أمريكا منذ 2016.. فيديو

قال أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكى ترامب وضع خطة عدم الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا كوعد انتخابي منه، مشيرا إلى أنه كان من أكثر الوعود الانتخابية الجدلية بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2016.



وأكد أيمن سمير، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الوعد الانتخابي الذي وعد به ترامب جاء بالكثير من الناخبين لحملته، موضحا أنه عززه من خلال زيارته للمكسيك، والتأكيد على إنشاء الجدار الحدودي الفاصل بينهما.



وأوضح أيمن سمير، أن الوعد الذى وعد به ترامب هو رسالة موجهة بشكل أساسي منه إلى القاعدة الانتخابية لديه، حيث يريد أن يقدم نفسه للناخب الأمريكى فى الانتخابات المقبلة عام 2020 أنه الرئيس الذى أوفى بكل وعوده سواء بالداخل أو بالخارج.



وذكر أنه كان يوجد الكثير من يشكك بالوعد الذى أوفى به الرئيس ترامب، خصوصا من الديمقراطيين، والتى كانت دائما ما تسخر من أن هذا الجدار الفاصل بين أمريكا والمكسيك هو جدار وهمي فى ذهن ترامب، مؤكدا أنه استطاع تحقيق هذه الفكرة على أرض الواقع.