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أخبار العالم

بعد استقالته.. جرينبلات يصل إسرائيل لأول مرة.. اعرف السبب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:46 ص
جرينبلات يزور إسرائيل
جرينبلات يزور إسرائيل
سمر صالح
كشفت القناة 13 العبرية، اليوم، الخميس، النقاب عن زيارة المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات الذي تقدم باستقالته، إلى إسرائيل، عقب انتخابات الكنيست الـ 22.

وأوضحت القناة 13 العبرية، أن الزيارة هي الأولى لـ جرينبلات الذي أعلن استقالته، مضيفة أن الاستقالة لم تدخل حيز التنفيذ، لذلك سيزور إسرائيل.

وأشارت القناة إلى أنه سيجتمع بشكل منفصل مع كل من بنيامين نتنياهو، زعيم الليكود، وبيني جانتس، زعيم حزب أزرق - أبيض.

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