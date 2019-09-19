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تعليم

التعليم العالي تطمئن على الترتيبات النهائية لبدء الدراسة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:50 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
زار وفد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مقر جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتجمع الخامس مساء أمس الأربعاء لتفقد منشآت الجامعة واستعداداتها لبدء الدراسة الأسبوع القادم ، وذلك برفقة د. محمود نعمة الله القائم بعمل رئيس الجامعة وأحمد الشيخ القائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير.

وتفقد مسؤولي الوزارة في بداية الزيارة المبنى التعليمي بالجامعة وقاعات الدراسة موجهًا بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة لإكساب الطلاب المهارات الدراسية ، كما تفقدوا خلال الزيارة أيضا معامل الحاسب الآلي بالجامعة وكذلك معامل الميكانيكا بالإضافة إلى الاطمئنان على تأثيث الجامعة.

وشدد المسؤولون خلال الزيارة على أهمية تواجد أعضاء هيئة التدريس في بداية الدراسة لاستقبال الطلاب الجدد وتعريفهم بالجامعة، كما وجه بضرورة توفير مطبوعات تعريفية بالدراسة في الجامعة والإعلان عن جداول الدراسة حتى يتمكن الطلاب من الانتظام في الدراسة مع بدء أول يوم دراسي.

جدير بالذكر أن الجامعات التكنولوجية الجديدة امتدادا لمسار طلاب التعليم الفني والتي تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة.

وتمنح هذه الجامعات درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، فيما ستبدأ الدراسة في ثلاث جامعات (القاهرة الجديدة - قويسنا – بني سويف) مع بداية العام الدراسي الجديد هذا العام للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني وطلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا اختبارات القبول.

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