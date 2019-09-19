طاير كأنها حصان.. شاهد مخمورا ينطلق بسيارته في سباق الحواجز

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو رصدت خلاله كاميرات المراقبة فى مدينة بيلجراد الروسية سيارة تسير بسرعة كبيرة في شوارع المدينة، والتي فقد سائقها السيطرة عليها.



كاميرا مراقبة ترصد في مدينة بيلجرد الروسية سيارة تسير بسرعة كبيرة في شوراع المدينة والتي فقد سائقها السيطرة عليها، واصطدم بسيارات مركونة في الطريق.



ويظهر في الفيديو فقدان السائق السيطرة على السيارة التي طارت وكأنها حصان يقفز فوق الحاجز.



وأكدت دائرة المرور أن السائق كان تحت تأثير الكحول، وتنتظره مخالفة مالية هائلة وسحب رخصة القيادة منه.