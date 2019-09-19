صلاح يترقب.. فرانس فوتبول تعلن موعد الكشف عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

كشفت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن موعد إعلان قائمة اللاعيين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2019.



وذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" أن 21 أكتوبر المقبل، سيكون موعد الكشف عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.



ومن المتوقع أن يتواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين، بعد حصده لقب هداف الدوري الإنجليزي بالتساوي مع زميله ساديو ماني، وبيير أوبايمانج مهاجم آرسنال، بالإضافة إلى قيادة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.



وكان محمد صلاح حصد المركز السادس في قائمة أفضل لاعبي العالم عن 2018، من مجلة "فرانس فوتبول" في حين حصد لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد جائزة الكرة الذهبية.