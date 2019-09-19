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الإسلامبولي: السيسي سيعرض قضايا المنطقة العربية وأفريقيا بالأمم المتحدة.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:16 م
صدى البلد
محمود محسن
أكدت السفيرة هاجر الإسلامبولي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن اجتماع الأمم المتحدة سيكون بالتنسيق بين الدول المختلفة على المواقف التي سيتم اتخاذها تجاه كل قضية على حدة.

وأضافت مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc، أن رئيس الوزراء سيعرض خلال اجتماع الأمم المتحدة القادم موقف مصر من القضايا العالمية المطروحة، وقضايا قارة أفريقيا.

وأكدت، أن السفير سامح شكري وزير الخارجي سيتوجه إلى نيويورك للإعداد لزيارة الرئيس السيسي وترتيب اللقاءات التي سوف تتم وسوف يلتقي بوزراء خارجية الدول المختلفة.

وأشارت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن اللقاءات ستكون مرتبطة بالقضايا الأفريقية والتنمية الاقتصادية وقضايا الشرق الأوسط.

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