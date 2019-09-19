وصول خبراء من الأمم المتحدة إلى السعودية للتحقيق في هجوم أرامكو

أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن لجنة الخبراء المعنية باليمن، التابعة للأمم المتحدة وصلت إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في التحقيق بشأن الهجمات على منشآت أرامكو.



وكانت وزارة الخارجية السعودية قالت إنها ستدعو خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات الخاصة بالهجمات على منشأتي «أرامكو».



وأرسلت فرنسا، 7 خبراء عسكريين إلى السعودية للتحقيق في هجوم "أرامكو"، بينهم خبراء في المتفجرات ومسارات الصواريخ وأنظمة الدفاع الأرض/جو.



فيما أعلن الرئيس الروسي استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.