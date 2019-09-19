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فن

وداعا رامبو .. سلفستر ستالون يتألق في العرض الخاص لفيلمه Rambo: Last Blood

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:21 م
سلفستر ستالون
سلفستر ستالون
شروق إبراهيم
تألق النجم العالمي سلفستر ستالون خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد Rambo: Last Blood، الذي يعد الاخير له في سلسلة افلام Rambo التي قدمها على مدار مشواره السينمائي.

وخطف سلفستر ستالون الانظار على السجادة الحمراء برشاقته ووسامته رغم بلوغه الـ73 من عمره، مرتديا ملابس تحمل طابعا كلاسيكيا.

وكان سلفستر ستالون بدأ مشواره مع سلسلة افلام Rambo عام 1982 من خلال فيلم First Blood ، لتصبح تلك الشخصية أحدى ايقونات السينما الامريكية في العقود الاخيرة.

وتدور أحداث الفيلم بعد أربعة عقود تقريبًا لأول مرة يعود جون رامبو كواحد من أعظم أبطال الحركة على الإطلاق والآن يجب على رامبو مواجهة ماضيه واكتشاف مهاراته القتالية القاسية من أجل الانتقام في مهمة أخيرة.
وداعا رامبو .. سلفستر ستالون يتألق في العرض الخاص لفيلمه Rambo: Last Blood
وداعا رامبو .. سلفستر ستالون يتألق في العرض الخاص لفيلمه Rambo: Last Blood
وداعا رامبو .. سلفستر ستالون يتألق في العرض الخاص لفيلمه Rambo: Last Blood

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