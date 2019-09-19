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أخبار العالم

بومبيو: سنفرض مزيدا من العقوبات على إيران

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:23 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أحمد محرم
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستفرض مزيدا من العقوبات على إيران.

وقال بومبيو إن العقوبات تهدف إلى منع إيران من تنفيذ عملياتها الإرهابية.

وأضاف :"لا يمكن إعطاء إيران المزيد من المال حتى لا تستغله في زعزعة الاستقرار".

ووصل بومبيو، الخميس، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، قادما من المملكة العربية السعودية.

وجاءت زيارة بومبيو إلى أبوظبي قادما من جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث التقى، الأربعاء، بمسؤولين سعوديين، على رأسهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي زيارة بومبيو بهدف بحث تطورات الأوضاع في المنطقة بعد الهجوم على معملي "أرامكو" في السعودية، السبت الماضي.

وأكد بومبيو، ضلوع إيران في الهجوم الإرهابي، وقال لدى وصوله إلى مطار جدة، إن الهجوم على أرامكو "إيراني وليس من الحوثيين".

وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية تبنت الهجوم، لكن الرياض عرضت أدلة دامغة تثبت تورط إيران في الهجوم.

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