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برلمان

برلماني: على المواطنين مساعدة الدولة في حل أزمة انسداد الترع والمصارف

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:21 م
الترع والمصارف
الترع والمصارف
فريدة محمد
تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول معاناة الفلاحين من مشكلات الري الناتجة عن انسداد الترع والمصارف بما يحجب المياه عن الوصول للأراضي.

وأوضح مشهور أن المشكلة تكمن في وجود أتربة وقمامة تسد مجرى المياه بالترع، مشيرا الى ان الخطر لا يقتصر على الاراضي الزراعية بل يمتد للانسان، حيث يتعرض للتهديد من الحشرات الضارة على المنازل والأراضي بسبب سوء حالة المصارف والترع التي أصبحت مصدرا بسبب ردمها بالقمامة والمخلفات والحشائش التي تنذر بنشر الأوبئة والأمراض.

وأكد النائب أن مسألة انسداد الترع أصبحت أمرًا في غاية الخطورة، ما يتطلب تدخلا عاجلا من وزارة الري لتطهيرها ورفع المخلفات، مضيفا ان المسئولية مشتركة وعلى المواطنين منع أنفسهم من ارتكاب مخالفات في حق البيئة وحق أنفسهم.

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