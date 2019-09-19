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تعليم

بدء الدراسة بقسم الإرشاد الجديد بـ سياحة وفنادق الأقصر

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:26 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
قسم التعليم
وافق المجلس الاعلى للجامعات على بدء الدراسة بقسم الإرشاد السياحي الجديد بكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر في العام الدراسي (2019-2020).

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري ظهر اليوم الخميس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور د.محمد لُطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، وذلك بمقر جامعة بورسعيد ببورفؤاد.

في بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر للدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد على استضافة الجامعة لاجتماع المجلس لشهر سبتمبر.

وأكد الوزير أن انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بجامعة بورسعيد وكافة الجامعات المصرية بالتوالي، يقدم رسالة توضح دعم المجلس لكافة الجامعات، ويفعل دوره في تحقيق التنمية المجتمعية بكافة المحافظات.

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