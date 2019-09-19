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رياضة

رغم تعيين حسام البدري.. تعليق مثير من فرج عامر عن مدرب المنتخب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:22 م
فرج عامر
فرج عامر
مصطفى كرم
قال فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري ان تاريخ حسام حسن يمنعه من ان يكون المدير الفني البديل للمنتخب المصري.

وغرد عبر تويتر قائلا: "‏تاريخ حسام حسن واسمه يمنعه أن يكون المدير الفني البديل (محلل) في المنتخب المصري".

وكان الكابتن حسام حسن مرشح بقوة لتولي تدريب المنتخب المصري مع 4 اسماء من المرشحين وهم " حسام البدري، حسن شحاتة، ايهاب جلال، وميدو".

وذكرت تقارير صحفية ان اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى قررت تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى.

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