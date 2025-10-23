«عربية النواب»: كلمة الرئيس السيسي في قمة بروكسل دعوة للعدالة والسلام والتعاون الدولي

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة بروكسل تمثل صوتًا للعدالة والتعاون الدولي في عالم يموج بالأزمات الاقتصادية والمناخية ، مشيداً برؤية مصر الواضحة والحاسمة حول ضرورة التكامل بين الشمال والجنوب لبناء نظام عالمي أكثر إنصافًا واستقرارًا.



وأوضح " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن كلمة الرئيس السيسى أكدت على مجموعة مهمة من الحقائق وفى مقدمتها أن التنمية والسلام وجهان لعملة واحدة، وأن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل ركيزة أساسية لدفع جهود التنمية المستدامة في المنطقة وأهمية توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا مثمناً حرص الرئيس السيسى على جذب الاستثمارات الأوروبية المباشرة، وتوفير المناخ التشريعي والمالي الملائم، لتمكين الشركات الأوروبية من العمل والإنتاج داخل مصر بما يخدم مصالح الجانبين.



وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بالتزام مصر بالتعاون البيئي والتحول الأخضر، عبر مشروعات كبرى في الطاقة المتجددة وتحلية المياه وإدارة الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن مصر أصبحت نموذجًا في التنمية المستدامة.



وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة على أن القضية الفلسطينية كانت محورًا أساسيًا في كلمة الرئيس، بوصفها قضية العدالة المركزية في المنطقة، مؤكدًا أن مصر تواصل دورها التاريخي كوسيط نزيه يسعى لتحقيق السلام العادل والدائم خاصة

أن كلمة الرئيس السيسي ببروكسل تجسد دور مصر كصوت الحكمة والعدالة الدولية، ورسالة إلى العالم بأن التعاون والشراكة هما السبيل لبناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا.