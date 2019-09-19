مدبولي : اَي مستثمر يستطيع تأسيس شركته في ساعتين فقط

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الرئيس السيسي وجه عدة تكليفات للحكومة ومنها انطلاق منظومة التامين الصحي من محافظة بورسعيد وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم.



واضاف مدبولي في مؤتمر صحفي على هامش جولته في محافظة بورسعيد اليوم انه عقد اجتماع مجلس المحافظين اليوم بالمحافظة لمتابعة عدد من الملفات منها استعدادات المحافظات لموسم السيول و دخول المدارس وملف تقنين الاراضي و متابعة قانون المصالحة على مخالفات البناء .



وحول خدمات المستثمرين قال مدبولي انه افتتح مركز خدمات المواطنين لتسهيل على المستثمرين أعمالهم لافتا انه يمكن الان لاي مستثمر تأسيس الشركات في ساعتين فقط دون تعقيدات لافتا انه يجب ان يتم توعية المواطنين بهذه الخدمات والهدف من ميكنة العمل هو التقليل العمل التعامل المباشر مع المواطنين .

