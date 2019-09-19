ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدبولي : اَي مستثمر يستطيع تأسيس شركته في ساعتين فقط

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:23 م
صدى البلد
محمود مطاوع
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الرئيس السيسي وجه عدة تكليفات للحكومة ومنها انطلاق منظومة التامين الصحي من محافظة بورسعيد وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم.

واضاف مدبولي في مؤتمر صحفي على هامش جولته في محافظة بورسعيد اليوم انه عقد اجتماع مجلس المحافظين اليوم بالمحافظة لمتابعة عدد من الملفات منها استعدادات المحافظات لموسم السيول و دخول المدارس وملف تقنين الاراضي و متابعة قانون المصالحة على مخالفات البناء .

وحول خدمات المستثمرين قال مدبولي انه افتتح مركز خدمات المواطنين لتسهيل على المستثمرين أعمالهم لافتا انه يمكن الان لاي مستثمر تأسيس الشركات في ساعتين فقط دون تعقيدات لافتا انه يجب ان يتم توعية المواطنين بهذه الخدمات والهدف من ميكنة العمل هو التقليل العمل التعامل المباشر مع المواطنين .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يفتتح مركز خدمات المستثمرين بالمنيا ويشيد بسرعة تأسيس الشركات وإصدار التراخيص

65 جهة من 27 وزارة.. تعرف علي خدمات مركز المستثمرين الجديد بالمنيا

رئيس الوزراء يتفقد ديوان محافظة بورسعيد .. ويفتتح المركز التكنولوجي

ترشيحاتنا

جماهير ريال مدريد تطالب بطرد زيدان.. تعرف على السبب

عمل تاتو للحاجب حال تساقطه حرام أم حلال؟.. دار الإفتاء تجيب

بعد سحبه من الأسواق ومنع تداوله.. أخطر الأثار الجانبية لـ الزنتاك

كتيبة الإعدام.. 5 عمال قمامة قتلوا مسجل خطر وألقوا جثته أمام القطار بالإسكندرية

زينة تثير الجدل من جديد فى الساحل الشمالي

حذاء غريب الشكل.. بوسي شلبي تحدث ضجة في فعاليات الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الباباراتزي ترصد لحظات رومانسية بين كاميلا كابيلو وشون مينديز

وزير العدل قى زيارة مفاجئة لمجمع المحاكم والشهر العقارى ببورسعيد.. صور

أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق اليوم بإطلالة كلاسيكية.. صور