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اقتصاد

غرفة القاهرة توزع 1000 شنطة مدرسية مجهزة على الأسر الأكثر احتياجًا

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:44 م
المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
ولاء عبد الكريم
نظمت غرفة القاهرة التجارية اليوم الخميس احتفالية لتوزيع 1000 شنطة على الأسر الأكثر احتياجًا في إطار دورها المجتمعي.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة ، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع 10 آلاف شنطة مدرسية مجهزة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة.

وقال المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة في كلمته نيابة عن المهندس إبراهيم العربي خلال هذه الاحتفالية والذي قام بتوزيع شنط المدارس، إن هذا رد للجميل تجاه أسرنا من الأكثر احتياجًا ومساندة للحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشارع المجتمعي تجاه مختلف الفئات.

وأكد "العربي" أن دور الغرف التجارية يعتبر ضرورة للتفاعل مع الشارع المجتمعي بجانب التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التنمية المُستدامة والنهوض بالمجتمع.

ووجه "العربي" شكره إلى كافة الجهات التي ساهمت في تنفيذ هذه المبادرة ، وإلى التجار من منتسبي غرفة القاهرة الذين ساهموا وتبرعوا بهذه الشنط وتجهيزها لتسليمها للأسر الأكثر احتياجًا ، مشيرًا إلى دورهم ومجهودهم في تنفيذ هذه المبادرة في أجمل صورها لرسم البسمة والبهجة على وجوه هذه الأسر.

وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أن دور الغرف التجارية على مستوى الجمهورية كبير في المساندة المجتمعية طوال العام ، ويزداد في المواسم بشكل واضح ، مشيرًا إلى أن احتفالية اليوم ليست غريبة على منتسبي غرفة القاهرة وأعضاء شعبها في مختلف المجالات ، فهم دائمًا يسعون إلى تقديم خدمات حقيقية ومجتمعية ودور تكافلي للشارع المجتمعي.

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