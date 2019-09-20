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أخبار البلد

3 آلاف واعظ ينتشرون في المدارس والمعاهد الأسبوع المقبل

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:24 ص
صورة ارشيفية - وعاظ
صورة ارشيفية - وعاظ الأزهر
محمد شحتة
يطلق مجمع البحوث الإسلامية حملة موسعة بمشاركة 3 الآف واعظ وواعظة بعنوان: "التعليم يبني الأشخاص وترتقي به الأوطان".

ويقوم المجمع بداية الأسبوع المقبل بإطلاق حملة توعوية شاملة بعنوان "التعليم يبني الأشخاص وترتقي به الأوطان"، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، يشارك فيها نحو 3 الآف من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف وينتشرون في المدارس والمعاهد ويلتقون المدرسين والتلاميذ من خلال الاتصال المباشر في مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب _ شيخ الأزهر بتكثيف الجهود التوعوية والتفاعل المباشر مع الناس ودعم الجوانب التنموية في حياتهم.

وقال الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحملة تعد استكمالا للحملات التوعوية والمجتمعية الشاملة التي ينفذها المجمع بشكل مستمر وتستهدف التوعية بكل القضايا التي ترتبط باهتمامات الناس ارتباطا مباشرا وتمس حياتهم اليومية.

وأضاف عياد أن الحملة تستهدف توجيه رسالة إيجابية لجميع المشاركين في العملية التعليمية وعلى رأسهم الطلاب لحفز هممهم على الجد والاجتهاد في التحصيل العلمي من خلال بيان أهمية العلم بجميع مجالاته في بناء الدول والأوطان، والتأكيد على فضل العلماء، وذلك من خلال تواجد الوعاظ والواعظات في المدارس والمعاهد مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما أوضح الأمين العام أن الحملة لا تقتصر على الاتصال المباشر فقط وإنما يتم إطلاقها إليكترونيا من خلال توجيه نصائح تربوية وتنموية متنوعة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومخاطبة كل شريحة بأسلوب مفهوم وبلغة سهلة مع التركيز والإيجاز من خلال صفحات التواصل الاجتماعي والموقع الإليكتروني الرسمي للمجمع.

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