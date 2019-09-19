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حوادث

ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة داخل مخزن بالقليوبية.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:31 م
مواد بترولية
مواد بترولية
محمد صبري - مصطفي الرماح
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة داخل مخزن بالقليوبية قبل بيعها بالسوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام 3 أشخاص (سائقَين- مدير مبيعات بإحدى شركات تجارة الحديد ، مقيمون بمحافظة القاهرة).. بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى إرتكاب وقائع تجميع وتهريب المواد البترولية المدعمة وتخزينها بأحد المخازن الخاصة بمدير المبيعات كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة وذلك بغرض الاستفادة من فارق الدعم والإتجار بها فى السوق السوداء بأسعار أزيد من السعر المقرر وتحقيق مكاسب غير مشروعة، الأمر الذى يعد استيلاء على المال العام.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المخزن المشار إليه تبين عدم تواجد المتهمين..وبالتفتيش تم ضبط 13463 لتر سولار - 3537 لتر بنزين 80 - 400 لتر زيت سيارات - 13 برشامة تُستخدم لأحكام غلق مواسير التفريغ بالسيارات المعدة لنقل المواد البترولية منسوبة لشركة بترول "محددة"- 33 فاتورة فارغة منسوبين لشركات - سيارة ربع نقل "فنطاس" ملك أحد السائقين "تستخدم فى نقل وتهريب المواد البترولية المدعمة".

تم التحفظ على الكميات المضبوطة بإحدى محطات الوقود الرسمية تحت تصرف النيابة العامة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين.

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