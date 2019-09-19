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أخبار العالم

إثيوبيا تبحث التعاون العسكري مع دولة خليجية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:13 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، اليوم الخميس، إن رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الأثيوبية الجنرال آدم محمد التقى مع الفريق حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية.

وأشارت إلى أن اللقاء تناول آفاق تطوير التعاون العسكري بين البلدين.

وقالت الوكالة إن الجانبين ناقشا تقدم التعاون العسكري بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

ويرافق الرميثي الذي يزور البلاد وفد رفيع المستوى .

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