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أخبار العالم

إيطاليا وإسبانيا تطالبان بدعم أوروبي أكبر إزاء قضايا الهجرة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:11 م
صدى البلد
ا ش ا
طالب وزيرا داخلية إيطاليا لوتشانا لامورجيزي، وإسبانيا فرناندو جراندي مارلاسكا جوميز بدعم أكبر من جانب الاتحاد الأوروبي في مجال إدارة الهجرة.
وقال بيان لوزارة الداخلية الإيطالية اليوم /الخميس/ إن "الوزيرة لامورجيزي استقبلت بمقر الوزارة، قصر (ڤيمينالي) اليوم، نظيرها الإسباني جوميز، حيث تركز النقاش حول الضغط الذي تشهده منطقة المتوسط من جرّاء الهجرة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.
وذكر البيان أنه تم أيضا بحث "آفاق إدارة مشتركة لتدفقات الهجرة ومجالات إصلاح لائحة دبلن، على ضوء قمة فاليتا المقرر عقدها في الـ23 من شهر سبتمبر الجاري، والتي ستشارك فيها إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، مالطا وفنلندا في ظل رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، فضلا عن المفوضية الأوروبية".
وأشار إلى "توافق تام (بين الوزيرين) بشأن الحاجة إلى مشاركة أكبر من الاتحاد الأوروبي في دعم البلدان الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد، كإيطاليا وإسبانيا، إلى جانب الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الأمني الدولي، مع إشارة خاصة إلى مكافحة الإرهاب".

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