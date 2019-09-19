بشرى: مطمئنة على نجاح مهرجان الجونة السينمائي

قالت الفنانة بشرى إنها سعيدة بمشاركة العديد من النجوم على مستوى العالم في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، موضحة أنها سعيدة جدا لان كل الأجواء والطقس يذكرها بدورة المهرجان الأولى.



وأضافت بشرى خلال افتتاح فعاليات المهرجان في دورته الثالثة؛ على فضائية « أون أي»؛ أنها مطمنة على نجاح المهرجان، لوجود فريق متكامل يعرف كل منهم مهتمه في انجاح المهرجان.



وأوضحت بشري أن الفستان الذي ترتديه من تصميم هشام أبو العلا، كما أنها استعانت بالاستاليت سعيد رمزي.



يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و 9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام تصل الي 68 فيلمًا.

