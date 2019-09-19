حقيقة إقالة مدير مستشفى قويسنا واستقالة مديرة السادات المركزي

قال الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، إنه لم يتم اقالة الدكتور مجدى جاد مدير مستشفي قويسنا ولكنه ستنتهي ولايته غدا ولن يتم التجديد له، حيث تم تكليف الدكتور محمد القرشي نائب مدير مستشفي بركة السبع مديرا للمستشفي كنوع من تجديد الدماء حيث ان مدير المستشفي لم يتم تغييره منذ 10 سنوات.



وأضاف، في تصريحات لـ صدى البلد، ان المستشفي يعاني من القصور والتسيب تم رصده من لجان التفتيش خلال الاشهر الماضية وكذلك شكاوى متعددة من المرضي، موضحا أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء الاقسام بالمستشفي وتم التوجيه بضبط العمل ومراعاة مصلحة المرضي.



وأشار إلي أن الحملات علي جميع المستشفيات مستمرة لرصد اوجه القصور وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.



وعن استقالة مديرة مستشفي السادات المركزى الدكتورة سحر محمد سلطان اكد وكيل وزارة الصحة أنه تم احتواء ازمة الطبيبة واعادتها إلي العمل مرة أخرى اليوم، موضحا أن مديرة مستشفي السادات من الاطباء الاكفاء حيث قدمت الكثير للمستشفي خلال الفترة الماضية.



وتابع الحفناوى، انه تم التواصل مع وزارة الصحة لمحاولة احتواء الازمة وشرح الموقف وتم تراجع مديرة المستشفي عن تقديم استقالتها.



وكانت مديرة مستشفي السادات المركزى تقدمت باستقالة مسببة اعتراضا علي حملة من وزارة الصحة وجهت الاهانة الي الاطباء بالمستشفي وجاء نص الاستقالة " أتقدم لسيادتكم باستقالتي المسببة وذلك لعدم تعاون الوزارة مع الاطباء واهانتهم بطريقة غير لائقة مما تسبب في تصاعد الامر مع الاطباء وشعورهم بالاهانة اثناء تأدية عملهم".

